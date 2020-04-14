DARPA разрабатывает специальный имплант для солдат





Ученые хотят создать микроимплант для вживления под кожу. Его основной задачей является поддержание нормальной температуры и процессов, относящихся к метаболизму. Солдаты часто испытывают связанный со сменой часовых поясов джетлаг, проблемы со сном, едой, водой. Новое устройство должно решить все эти нюансы.DARPA назвала проект ADAPTER. Имплант, согласно задумке, должен сочетать многозадачность и маленький размер. Подробности не разглашаются, но первые успехи в данном направлении уже есть. Презентация состоится не ранее 2022 года.