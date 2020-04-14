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DARPA разрабатывает специальный имплант для солдат

DARPA запустила новый проект, предусматривающий разработку специального импланта для солдат. Во время боевых действий часто требуются современные решения, позволяющие сократить потери личного состава, а он поможет армии в этом вопросе.

Ученые хотят создать микроимплант для вживления под кожу. Его основной задачей является поддержание нормальной температуры и процессов, относящихся к метаболизму. Солдаты часто испытывают связанный со сменой часовых поясов джетлаг, проблемы со сном, едой, водой. Новое устройство должно решить все эти нюансы.

DARPA назвала проект ADAPTER. Имплант, согласно задумке, должен сочетать многозадачность и маленький размер. Подробности не разглашаются, но первые успехи в данном направлении уже есть. Презентация состоится не ранее 2022 года.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:24

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