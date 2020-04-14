Преступники украли из дома агента хоккеиста Малкина перстень за победу в Кубке Стэнли

«Ограбили меня в середине февраля, но я узнал об этом только по возвращению домой. Говорить об общей сумме ущерба не буду, но похитили самое ценное – перстень за победу в Кубке Стэнли. Его вручили Евгению Малкину, но они вместе с Сергеем Гончаром решили подарить его мне, нанеся на заднюю часть мои инициалы. Не верится, что его получится найти, так как перстень, скорее всего, уже перепродали», - рассказал Ушаков.





Агент Малкина также отметил, что дом могли ограбить по наводке, так как о том, где находился перстень, почти никто не знал. В комнатах по приезду был беспорядок, а преступники таким методом могли замести следы. Ушаков и сейчас носит аналогичный перстень за 2017 год, но прошлый трофей все это время находился у него дома в тщательно спрятанной коробке. Спортсмен не исключил, что преступники могли выкинуть изделие, так как по инициалам можно легко вычислить его настоящего владельца.Геннадий Ушаков работает агентом российских хоккеистов с конца 90-х годов. Ранее он также занимался спортом, но в силу возраста решил заняться менеджментом. В 2001 году он познакомился с Евгением Малкиным, после чего начал с ним сотрудничать.