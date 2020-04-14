Заразившийся коронавирусом Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

«Надежда Георгиевна не виновата. Ее тоже заразили. Я сожалею, что она пережила медикаментозную кому, ослабла и еле говорит. Во время подготовки к юбилею она похудела на 23 килограмма. Возможно, голодание повлияло на течение болезни», - цитирует издание «Дни.ру» Васильева.





31 марта Васильев и Бабкина записали сразу четыре выпуска передачи «Модный приговор». На следующий день артистка попала в больницу в тяжелом состоянии. Тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты, но врачи выявили двустороннюю пневмонию.Историк моды рассказал, что при подъеме температуры до +38 связался с Ариной Шараповой, а она помогла ему выйти на Елену Малышеву. Теледоктор рекомендовала срочно вызывать скорую. Ведущий старается ко всему относиться с юмором, поэтому в интервью пошутил, что написал завещание.