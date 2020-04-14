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Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск

В Москве таксистов будут увольнять с работы, если они не станут проверять у пассажиров пропуск. В столичном департаменте транспорта отметили, что соответствующие правила будут введены уже с 15 апреля.
Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск

«Все пассажиры такси перед посадкой должны будут предъявить пропуск на передвижение. Если номер документа не подтвердится в базе данных, то клиентам должны отказывать в перевозке. Водители такси, которые продолжать обслуживать таких пассажиров, просто будут отключены от агрегаторов», - сообщили в ведомстве.

Контролировать работу такси решили сотрудники правоохранительных органов, получившие полномочия проверять транспортные средства, занимающиеся частными перевозками. При выявлении нарушений информация о водителях и компаниях, в которых они работают, будет передаваться на рассмотрение соответствующих органов.

С 15 апреля в Москве и столичном регионе будут ужесточены меры по противодействию распространению коронавируса. Для передвижения по городу и области на любом транспорте придется иметь соответствующий пропуск.

В России по данным на 14 апреля было выявлено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве и столичном регионе. Из-за этого Сергей Собянин принял решение ввести пропускной режим и ограничить передвижение транспортных средств.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:09

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