Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск

«Все пассажиры такси перед посадкой должны будут предъявить пропуск на передвижение. Если номер документа не подтвердится в базе данных, то клиентам должны отказывать в перевозке. Водители такси, которые продолжать обслуживать таких пассажиров, просто будут отключены от агрегаторов», - сообщили в ведомстве.





Контролировать работу такси решили сотрудники правоохранительных органов, получившие полномочия проверять транспортные средства, занимающиеся частными перевозками. При выявлении нарушений информация о водителях и компаниях, в которых они работают, будет передаваться на рассмотрение соответствующих органов.С 15 апреля в Москве и столичном регионе будут ужесточены меры по противодействию распространению коронавируса. Для передвижения по городу и области на любом транспорте придется иметь соответствующий пропуск.В России по данным на 14 апреля было выявлено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве и столичном регионе. Из-за этого Сергей Собянин принял решение ввести пропускной режим и ограничить передвижение транспортных средств.