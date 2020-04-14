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ВОЗ: "На данный момент пик пандемии COVID-19 в мире отсутствует"

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на данный момент отсутствует пик пандемии COVID-19 в мире. Однако при смягчении ограничительных мер необходимо проявить осторожность.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент количество инфицированных по всему миру приближается к 2 миллионам человек, больше 120 тысяч человек умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией, около 460 тысяч смогли выздороветь. По всему миру насчитывается 213 государств или территорий с зарегистрированными случаями болезни.

Это почти все страны мира кроме Туркменистана и КНДР (по ним данных нет), а также нескольких уголков суши, куда вошли остров Святой Елены в Атлантическом океане, Кокосовые острова и остров Рождества в Индийском океане, острова в Тихом океане, острова и архипелаги Северного Ледовитого океана и Антарктида. Стоит отметить, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщил, что смягчать ограничительные меры необходимо очень осторожно, сперва нужно убедиться в подконтрольности ситуации с заболеваемостью и распространением вируса между людьми. Он также отметил, COVID-19 является в 10 раз более смертельной болезнью, чем пандемия свиного гриппа в 2009 году. Об этом сообщает «Российская газета».

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:00

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