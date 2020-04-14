«Хотим гулять и гуляем»: Анастасия Уколова «сцепилась» с нарушителями самоизоляции

Уколова 17 дней просидела дома. Актриса долго болела, поэтому направилась в ближайшую к дому клинику на КТ. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Знаменитость сильно нервничала, боясь заразиться, поэтому надела маску, капюшон и постоянно обрабатывала руки антисептиком. Чтобы добраться до больницы, ей приходилось петлять по разным улицам, поскольку везде было много народа, детей, подростков на велосипедах и роликах.На обратном пути Уколова подошла к паре с четырьмя детьми, бегающими в расстегнутых куртках. Актриса спросила, смотрят ли они новости, знают о самоизоляции, не боятся заразиться. Женщина не дала ей договорить и закричала: «Какое тебе дело? Учить нас решила? Что хотим, то и делаем!».Фолловеры разделились на две группы. Одни поддержали позицию актрисы, вторые попросили смотреть на ситуацию шире и понять простой народ, которому не платят за нахождение дома.