"Продукты тоже надо покупать": Бизнес Дарьи Пынзарь оказался под угрозой

«Все вокруг пишут про карантин, а я сижу дома и играю с детьми. Также часто приходится самостоятельно готовить еду, что постепенно входит в привычку. Я являюсь скромным представителем малого бизнеса, ввиду чего сильно переживаю о своем небольшом проекте. Приходится ждать, когда мой магазин в Москве заработает. Было много планов по поводу завоза новых коллекций, но их пришлось скорректировать», - рассказала Пынзарь.





В настоящее время Пынзарь находится в Турции, где соблюдает режим самоизоляции. Модель часто делится с подписчиками своим мнением о происходящем, рассказывая о положении дел за пределами России. Недавно она обнародовала пост, в котором попыталась разобраться в ситуации, в которой оказался малый бизнес.Модель призвала подписчиков не отчаиваться и смотреть на происходящее с позитивом. По ее словам, по окончанию карантина все ограничения будут сняты, а мир сильно изменится. Пынзарь отметила, что придерживается правил самоизоляции и советует делать то же самое всем остальным.