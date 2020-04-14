Анна Нетребко показала карантинное селфи с медведем
Анна Нетребко показала поклонникам карантинное селфи с медведем. О своей хандре 48-летняя оперная дива рассказала в микроблоге Instagram.
Нетребко предстала перед фанатами без макияжа. Артистка, лежащая на кровати, не стала накладывать на снимок фильтр и скрывать свои не подкрашенные корни волос.
Анастасия Макеева в комментариях написала, что соскучилась по репортажам певицы, пережидающей карантин в Австрии. Артистка не успела закончить гастрольный тур, а освободившееся время использует для прогулок по безлюдным улицам.
Ранее Нетребко показала расположенную в центре Вены роскошную квартиру.
Нетребко предстала перед фанатами без макияжа. Артистка, лежащая на кровати, не стала накладывать на снимок фильтр и скрывать свои не подкрашенные корни волос.
«Показываю карантинное фото. Обошлась без косметики, но в глазах видна тоска», - написала знаменитость.
Анастасия Макеева в комментариях написала, что соскучилась по репортажам певицы, пережидающей карантин в Австрии. Артистка не успела закончить гастрольный тур, а освободившееся время использует для прогулок по безлюдным улицам.
Ранее Нетребко показала расположенную в центре Вены роскошную квартиру.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:55