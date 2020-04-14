Продюсер Гвердцители рассказал, как чувствует себя певица после концерта в Большом театре

«За несколько дней до концерта всех его будущих участников проверили на коронавирус. В итоге оказалось, что 24 человека заражены COVID-19. Тамара Гвердцители также сдала тест, но он не подтвердил заражение. Всех, кто получил положительные результаты анализов, конечно же, не пустили на концерт. Я поговорил с артисткой и узнал о ее самочувствии. Она спокойна, но постоянно следит за развитием ситуации и собственным здоровьем», - рассказал Пудовкин.





Продюсер подчеркнул, что организаторы выступления в Большом театре ответственно подошли к технике безопасности. Каждый артист перед выходом на сцену проходил по специальному коридору. Также были приняты соответствующие санитарные меры. Всем выдавали маски и давали возможность воспользоваться антисептиками.Тамара Гвердцители перед выступлением находилась в отдельной комнате. Она вышла на сцену, исполнила композицию и сразу же покинула зал. После этого артистка вернулась к самоизоляции. Также она периодически консультируется у врача и рассказывает ему о своем самочувствии. По словам Пудовкина, певица очень ответственно относится к здоровью.