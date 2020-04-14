«Я била во все колокола»: Больная коронавирусом Галина Боб рассказала о пневмонии мужа Сергея Корягина

«Мы с Серегой поехали в больницу, поскольку боялись, что у меня может развиться пневмония. Он согласился сделать КТ за компанию, а тут бах и воспаление легких. После курса антибиотиков он прекрасно себя чувствовал. Это я говорю к тому, что болезнь может протекать бессимптомно. Наши тесты делают уже пять дней. Что делать? Я ужасно переживаю за детей!» - рассказала Боб.





Больше недели назад у Боб пропало обоняние. Актриса сдала анализы, а вскоре ей позвонили и сообщили о положительном результате. Семье обещали направить врача, назначить лечение и сделать повторные тесты, но кроме частных медиков помощь оказывать никто не стал.На днях Боб со слезами на глазах рассказала, что заразила коронавирусом супруга. Звезда сериала «Деффчонки» чувствует себя хорошо, а у ее возлюбленного выявлена пневмония. При этом ни кашля, ни других симптомов у него нет.