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«Я била во все колокола»: Больная коронавирусом Галина Боб рассказала о пневмонии мужа Сергея Корягина

Галина Боб, заразившаяся коронавирусом, рассказала о пневмонии мужа Сергея Корягина. Чтобы сделать КТ, актрисе пришлось бить во все колокола. Знаменитость освящает ход и лечение болезни в микроблоге Instagram.
«Я била во все колокола»: Больная коронавирусом Галина Боб рассказала о пневмонии мужа Сергея Корягина

Больше недели назад у Боб пропало обоняние. Актриса сдала анализы, а вскоре ей позвонили и сообщили о положительном результате. Семье обещали направить врача, назначить лечение и сделать повторные тесты, но кроме частных медиков помощь оказывать никто не стал.

На днях Боб со слезами на глазах рассказала, что заразила коронавирусом супруга. Звезда сериала «Деффчонки» чувствует себя хорошо, а у ее возлюбленного выявлена пневмония. При этом ни кашля, ни других симптомов у него нет.
«Мы с Серегой поехали в больницу, поскольку боялись, что у меня может развиться пневмония. Он согласился сделать КТ за компанию, а тут бах и воспаление легких. После курса антибиотиков он прекрасно себя чувствовал. Это я говорю к тому, что болезнь может протекать бессимптомно. Наши тесты делают уже пять дней. Что делать? Я ужасно переживаю за детей!» - рассказала Боб.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:17

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