В Пенсионном фонде РФ рассказали, как распорядиться маткапиталом через банк

«ВТБ, «Россельхозбанк» и многие другие организации уже готовы перечислять материнские капиталы. Благодаря большой сети отделений процесс получения средств будет оптимизирован в ближайшее время. То же самое касается и оформления кредитов или ипотек на льготных условиях», - рассказали представители Пенсионного фонда.





Все владельцы сертификатов на материнский капитал с апреля текущего года смогут получить средства в любом банке, который имеется в перечне партнеров ПФР. Деньгами для молодых матерей можно будет оплатить первый взнос или проценты по уже существующему кредиту. Ранее для произведения соответствующей операции необходимо обратиться не только в банк, но и в отделение Пенсионного банка. Теперь все документы оформляются непосредственно в кредитной организации.Специалисты ведомства отмечают, что чаще всего материнский капитал используется именно для улучшения жилищных условий. Благодаря адаптации программы получения средств сделать это можно будет значительно быстрее.