«Вирусам плевать на религию»: Священники призвали россиян молиться дома на Пасху

«Проявите послушание и оставайтесь дома. Многие считают, что находятся под защитой Бога, но вера помогает для внутреннего настроя, а от заражения не сбережет. Вирусу плевать, верующей перед ним человек или атеист», - цитирует 360tv.ru религиоведа Дионисия Батарчука.







В Москве и Подмосковье коронавирус нашли в 14 храмах. Риск распространения инфекции растет, поэтому церкви закрываются. Все люди, контактировавшие с больными, находятся под наблюдением. Батюшка храма Рождества Пресвятой Богородицы госпитализирован с пневмонией. Его состояние улучшается.Православные могут смотреть онлайн-службы или стать участниками акции «Окна Пасхи» и в полночь выставить на подоконник зажженную свечу. Чтобы самостоятельно освятить куличи и яйца, достаточно трижды пропеть тропарь Пасхи.