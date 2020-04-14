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«Вирусам плевать на религию»: Священники призвали россиян молиться дома на Пасху

В этом году Пасха выпадает на 19 апреля. В связи с пандемией священники призвали россиян оставаться дома, молиться и смотреть трансляции служб, поскольку «вирусам плевать на религию».

В Москве и Подмосковье коронавирус нашли в 14 храмах. Риск распространения инфекции растет, поэтому церкви закрываются. Все люди, контактировавшие с больными, находятся под наблюдением. Батюшка храма Рождества Пресвятой Богородицы госпитализирован с пневмонией. Его состояние улучшается.

Православные могут смотреть онлайн-службы или стать участниками акции «Окна Пасхи» и в полночь выставить на подоконник зажженную свечу. Чтобы самостоятельно освятить куличи и яйца, достаточно трижды пропеть тропарь Пасхи.
«Проявите послушание и оставайтесь дома. Многие считают, что находятся под защитой Бога, но вера помогает для внутреннего настроя, а от заражения не сбережет. Вирусу плевать, верующей перед ним человек или атеист», - цитирует 360tv.ru религиоведа Дионисия Батарчука.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:23

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