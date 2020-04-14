Наталья Ветлицкая о коронавирусе: «На смену пандемии придет конец света»

«Земля и природа устали от наших деяний, поэтому Вселенная вмешалась и послала нам финальное испытание. После коронавируса у нас будет полтора года на исправление ошибок, осознание своих деяний и духовное развитие. Можете смеяться, но мать-природа терпеть вас не хочет. Когда начнется конец света, погибнет половина населения», - цитирует «Собеседник» артистку, пережидающую карантин в Испании.





Ветлицкая считает COVID-19 мировой кармой, посланной человеку Вселенной. Певица знала о приходе страшной болезни еще с 2011 года. Ее предупредили «просветленные» люди. К сожалению, такие прогнозы вызывают мало доверия и обычно игнорируются.Ранее Никита Джигурда назвал слухи о коронавирусе «пандемией бесстыдства».