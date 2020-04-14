Константин Богомолов о характере Ксении Собчак: «С утра злится на весь мир»
Константин Богомолов в дружеской беседе рассказал Глюкозе и Александру Чистякову о характере Ксении Собчак. Режиссера потянуло на откровения из-за карантина, введенного для ликвидации коронавируса.
Богомолов признался, что временами его жена становится невыносимой. Утром, сразу после подъема с кровати, светская львица сильно злится, потому что не успевает навести марафет и предстать перед ним во всей красе.
Собчак не стала опровергать слова благоверного. Ведущая согласилась, что утром и в моменты необъяснимой ярости ее лучше не донимать, так как любое необдуманное слово лишит контроля над эмоциями. Родные знают о ее особенностях, поэтому никогда не рискуют будить знаменитость.
Богомолов признался, что временами его жена становится невыносимой. Утром, сразу после подъема с кровати, светская львица сильно злится, потому что не успевает навести марафет и предстать перед ним во всей красе.
«Ксюша может ненавидеть весь мир», - поделился режиссер.
Собчак не стала опровергать слова благоверного. Ведущая согласилась, что утром и в моменты необъяснимой ярости ее лучше не донимать, так как любое необдуманное слово лишит контроля над эмоциями. Родные знают о ее особенностях, поэтому никогда не рискуют будить знаменитость.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:00