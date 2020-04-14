В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе





Речь идет о заведении, расположенном на Таганской улице. В марте суд ограничил работу кафе, но владельцы не выполнили решение. Также хозяев заведения не смутило ограничение, введенное московскими властями из-за распространения коронавируса. В итоге сотрудники коммунальных служб уложили на месте асфальт и установили перед кафе несколько бетонных блоков, заблокировав вход в него.Владельцы заведения пока не прокомментировали инцидент. В правоохранительных органах также не стали рассказывать о законности блокировки входа в здание. Местные жители отмечают, что войти в кафе можно, однако из-за бетонных блоков его практически не видно с улицы.По последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 1,9 миллиона человек. Более 100 тысяч скончались от недуга. В Москве из-за распространения COVID-19 постепенно вводится пропускной режим, который пока носит рекомендательный характер для граждан.