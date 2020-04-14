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В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

В Москве кафе, которое продолжило работать даже после решения суда на фоне ситуации с коронавирусом, забетонировали. По информации Telegram-канала Baza, заведение не просто занималось доставкой еды, но и позволяло посетителям есть внутри.
В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Речь идет о заведении, расположенном на Таганской улице. В марте суд ограничил работу кафе, но владельцы не выполнили решение. Также хозяев заведения не смутило ограничение, введенное московскими властями из-за распространения коронавируса. В итоге сотрудники коммунальных служб уложили на месте асфальт и установили перед кафе несколько бетонных блоков, заблокировав вход в него.

Владельцы заведения пока не прокомментировали инцидент. В правоохранительных органах также не стали рассказывать о законности блокировки входа в здание. Местные жители отмечают, что войти в кафе можно, однако из-за бетонных блоков его практически не видно с улицы.

По последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 1,9 миллиона человек. Более 100 тысяч скончались от недуга. В Москве из-за распространения COVID-19 постепенно вводится пропускной режим, который пока носит рекомендательный характер для граждан.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:42

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