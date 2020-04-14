Ученые создали гибкие аккумуляторы-наклейки
Ученые из Пусанского университета и Корейского института науки и передовых технологий и института энергетических исследований создали гибкие аккумуляторы-наклейки. Результаты работ были опубликованы в Chemical Engineering Journal.
С развитием технологий перед учеными встала задача по созданию безопасных, гибких, емких, долговечных источников энергии. Вместо литиевых, тонкопленочных батарей, не отличающихся надежностью, за основу работы взяли тонкие, но мощные суперконденсаторы.
Пленочные батареи при помощи лазера, излучающего ультракороткие импульсы, превращаются в многоразовую наклейку. К новинке подведены графеновые электроды с полимерными композитами. Если воздействовать на них лазером, они преобразуются в клейкие электроды.
С развитием технологий перед учеными встала задача по созданию безопасных, гибких, емких, долговечных источников энергии. Вместо литиевых, тонкопленочных батарей, не отличающихся надежностью, за основу работы взяли тонкие, но мощные суперконденсаторы.
Пленочные батареи при помощи лазера, излучающего ультракороткие импульсы, превращаются в многоразовую наклейку. К новинке подведены графеновые электроды с полимерными композитами. Если воздействовать на них лазером, они преобразуются в клейкие электроды.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:11