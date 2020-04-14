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Suzuki Vitara и SX4 в России подорожали на 30 000 рублей

В России на 30 тысяч рублей подорожали кроссоверы Vitara и SX4 от компании Suzuki. Компактные внедорожники Jimny сохранили прежний ценник.
Suzuki Vitara и SX4 в России подорожали на 30 000 рублей

Suzuki SX4 в базовой версии продается с мотором на 1,6 литра при мощности в 117 лошадиных сил. Стоимость транспортного средства сейчас составляет 1,339 миллиона рублей. За вариацию с двигателем на 140 лошадиных сил придется отдать примерно на 300 тысяч рублей больше. Vitara с мотором на 117 лошадиных сил обойдется примерно в 1,2 миллиона рублей. За топовую вариацию GLX просят порядка 1,8 миллиона рублей.

В прошлый раз компания Suzuki изменяла прайс на свои транспортные средства в марте текущего года. Тогда почти все автомобили флагманского ценового сегмента подорожали на 20 тысяч рублей. Решение изменить стоимость линейки компания объяснила отсутствием мощностей на территории России и снижением курса рубля.

По данным издания "ГлобалМСК", за первый квартал текущего года Suzuki в РФ удалось реализовать порядка 1,9 тысячи автомобилей. Данный показатель оказался выше результатов аналогичного периода в минувшем году на 73 процента.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:37

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