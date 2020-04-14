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Учёные: Кофе вредно для здоровья во время распространении COVID-19

Учёные провели исследование и пришли к выводу, что кофе способно нанести вред человеку, имеющему заболевание. При распространении COVID-19 напиток также не рекомендуется употреблять, так как он может ослабить организм.

Специалисты объясняют, главным недостатком кофе является обезвоживание организма. Напиток обладает мочегонным эффектом, по этой причине человек быстро теряет жидкость из организма. При заболевании этого нельзя допускать. Не стоит его употреблять при температуре тела выше 37,5 градусов, поскольку увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому даже маленькая чашка кофе способна повлиять на возникновение тахикардии или боли в груди.

Также бодрящий эффект данного напитка стимулирует перистальтику кишечника, что в итоге приведёт к диареи. По этой причине возникнет ещё больше негативных последствий. К примеру, организм будет настолько ослаблен, то даже не сможет оказать сопротивление патогенным микроорганизмам. Также не рекомендуется смешивать кофе с лекарственными препаратами. Чаще всего кофеин входит в состав лекарств и способствует быстрому всасыванию действующего вещества. Такой же эффект может дать чашка крепкого экспрессо. Доза кофеина, увеличенная в 2 или 3 раза, не поможет выздороветь. Употребление бодрящего напитка во время заболевания может привести к перенапряженной нервной системе, бессоннице и нестабильному сну.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:04

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