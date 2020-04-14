Новая система противодействия перегрузке пилотов увеличит их «летное долголетие»

«Новое снаряжение значительно удобнее и практичнее всех аналогов. Для реализации проекта по созданию системы потребуются дополнительные инвестиции. Во время полета пилот чувствует нагрузку до 400 килограммов при весе в 80 килограммов. Желудок опускается примерно на 10 сантиметров вниз. То же самое касается печени и сердца. Из-за расширения вен и давления кровь устремляется вниз. Подобное воздействие рано или поздно отражается на работе организма. Новая экипировка позволит существенно снизить нагрузки и позволить пилотам работать дольше», - рассказал Макарук.





В создании экипировки принимали участие специалисты исследовательского центра авиакосмической медицины. Глава подразделения НИИЦ Военно-воздушных сил Минобороны РФ Игорь Жданько отметил, что летательные аппараты нового образца также будут включать в себя системы противодействия повышенным нагрузкам.По словам специалиста, во время обучения высшему пилотажу особенно опасны отрицательные перегрузки. Когда резко меняется давление, кров приливает к мозгу. В итоге человек с большой вероятностью может потерять сознание.