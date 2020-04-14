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Новая система противодействия перегрузке пилотов увеличит их «летное долголетие»

Новая система противодействия перегрузке пилотов обеспечит их «профессиональное долголетие». По словам Михаила Макарука, являющегося членом президиума «Офицеров России», специально для этого было разработано снаряжение для летчиков.
Новая система противодействия перегрузке пилотов увеличит их «летное долголетие»

В создании экипировки принимали участие специалисты исследовательского центра авиакосмической медицины. Глава подразделения НИИЦ Военно-воздушных сил Минобороны РФ Игорь Жданько отметил, что летательные аппараты нового образца также будут включать в себя системы противодействия повышенным нагрузкам.
«Новое снаряжение значительно удобнее и практичнее всех аналогов. Для реализации проекта по созданию системы потребуются дополнительные инвестиции. Во время полета пилот чувствует нагрузку до 400 килограммов при весе в 80 килограммов. Желудок опускается примерно на 10 сантиметров вниз. То же самое касается печени и сердца. Из-за расширения вен и давления кровь устремляется вниз. Подобное воздействие рано или поздно отражается на работе организма. Новая экипировка позволит существенно снизить нагрузки и позволить пилотам работать дольше», - рассказал Макарук.

По словам специалиста, во время обучения высшему пилотажу особенно опасны отрицательные перегрузки. Когда резко меняется давление, кров приливает к мозгу. В итоге человек с большой вероятностью может потерять сознание.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:55

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