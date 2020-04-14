Медики назвали «убивающие» почки продукты





Врачи считают, что большая часть населения не специально ухудшает работу почек. Все внутренние процессы нарушаются из-за неправильно подобранного рациона питания. Самый беспощадный «удар» наносит фастфуд, содержащий недопустимый объем соли и сахара.Ради сохранения здоровья не рекомендуется употреблять полуфабрикаты с фосфатами в составе. Данные вещества провоцируют развитие различных болезней почек. «Биологический фильтр» разрушается из-за употребления большого количества белка, заставляющего качать жидкость в усиленном режиме.Эксперты просят людей при покупке продуктов внимательно читать состав. Если изделие содержит много белков, сахара и соли, лучше от него отказаться.