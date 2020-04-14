Медики назвали «убивающие» почки продукты
Медики назвали продукты, которые при частом употреблении «убивают» почки человека. Данный орган считается жизненно необходимым биологическим фильтром организма.
Врачи считают, что большая часть населения не специально ухудшает работу почек. Все внутренние процессы нарушаются из-за неправильно подобранного рациона питания. Самый беспощадный «удар» наносит фастфуд, содержащий недопустимый объем соли и сахара.
Ради сохранения здоровья не рекомендуется употреблять полуфабрикаты с фосфатами в составе. Данные вещества провоцируют развитие различных болезней почек. «Биологический фильтр» разрушается из-за употребления большого количества белка, заставляющего качать жидкость в усиленном режиме.
Эксперты просят людей при покупке продуктов внимательно читать состав. Если изделие содержит много белков, сахара и соли, лучше от него отказаться.
Врачи считают, что большая часть населения не специально ухудшает работу почек. Все внутренние процессы нарушаются из-за неправильно подобранного рациона питания. Самый беспощадный «удар» наносит фастфуд, содержащий недопустимый объем соли и сахара.
Ради сохранения здоровья не рекомендуется употреблять полуфабрикаты с фосфатами в составе. Данные вещества провоцируют развитие различных болезней почек. «Биологический фильтр» разрушается из-за употребления большого количества белка, заставляющего качать жидкость в усиленном режиме.
Эксперты просят людей при покупке продуктов внимательно читать состав. Если изделие содержит много белков, сахара и соли, лучше от него отказаться.