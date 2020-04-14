Сын Ксении Собчак Платон блеснул знаниями по астрономии на английском языке

«Платон очень эрудирован не по годам. Он может читать даже на английском языке, не говоря уже о русском. В школы мы пойдем с серьезным багажом знаний. Мы продуктивно проводим время на карантине и готовимся покорять космические дали», - рассказала Собчак в следующей истории после публикации фото с планетами.





По словам Собчак, в свои три года ее сын уже умеет хорошо читать и проявляет способности к астрономии. Малыш уже понимает основные принципы расположения планет в Солнечной системе. На фото видно, что Платон выстроил все небесные тела в правильной последовательности и дал им названия на английском языке.По словам телеведущей, сами небесные тела они вместе с Платоном вылепили из пластилина. Сам сын Собчак решил не комментировать поделку, молча продемонстрировав ее на камеру.