Сын Ксении Собчак Платон блеснул знаниями по астрономии на английском языке
Сын Ксении Собчак блеснул знаниями астрономии на английском языке. Телеведущая обнародовала в историях на странице в Instagram фото, на котором можно заметить карту Солнечной системы, каждую планету в которой подписал Платон.
По словам Собчак, в свои три года ее сын уже умеет хорошо читать и проявляет способности к астрономии. Малыш уже понимает основные принципы расположения планет в Солнечной системе. На фото видно, что Платон выстроил все небесные тела в правильной последовательности и дал им названия на английском языке.
По словам телеведущей, сами небесные тела они вместе с Платоном вылепили из пластилина. Сам сын Собчак решил не комментировать поделку, молча продемонстрировав ее на камеру.
По словам Собчак, в свои три года ее сын уже умеет хорошо читать и проявляет способности к астрономии. Малыш уже понимает основные принципы расположения планет в Солнечной системе. На фото видно, что Платон выстроил все небесные тела в правильной последовательности и дал им названия на английском языке.
«Платон очень эрудирован не по годам. Он может читать даже на английском языке, не говоря уже о русском. В школы мы пойдем с серьезным багажом знаний. Мы продуктивно проводим время на карантине и готовимся покорять космические дали», - рассказала Собчак в следующей истории после публикации фото с планетами.
По словам телеведущей, сами небесные тела они вместе с Платоном вылепили из пластилина. Сам сын Собчак решил не комментировать поделку, молча продемонстрировав ее на камеру.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:17