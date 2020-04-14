Ирина Пегова из-за карантина не может вернуться домой к дочери

«У меня двоякие чувства. Я счастлива, что сохранила работу и стабильный доход, но, с другой стороны, тяжело переживаю разлуку с дочерью. Мне хочется вместе с Татьяной валяться на диване, смотреть кино, шутить и болтать», - цитирует «Дни.ру» Пегову.





Пегова использовала свободное время, чтобы расслабиться. 41-летняя звезда сериала «Акушерка» во всем ищет пользу и пытается не паниковать. В Белоруссии нет жесткой самоизоляции, поэтому актрисе легко рассуждать, прогуливаясь по улочкам Минска.Актриса родила дочь в 2006 году. Ее отцом является Дмитрий Орлов, с которым знаменитость познакомилась во время учебы в ГИТИСе. Супруги расстались в 2011 году, а глава семейства обвинил во всем тещу.