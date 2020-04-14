«Ей стало лучше»: Разин рассказал о состоянии госпитализированной Булановой

«Из Санкт-Петербурга пришли хорошие новости. Татьяна Буланова стала чувствовать себя значительно лучше. Она находится в одном из лучших кардиологических центров Северной столицы, где ей оказывают необходимую помощь. Медики делают все, чтобы она как можно быстрее смогла вернуться в строй», - рассказал Разин.





Несколько дней назад сама Буланова сообщила о вынужденной госпитализации из-за ухудшения самочувствия. По словам певицы, она и ранее страдала от проблем с сердцем, но когда у нее начала неметь рука, звезда приняла решение вызвать медиков. В ходе обследования специалисты установили, что на момент госпитализации Буланова находилась в предынсультном состоянии.Продюсер пожелал Булановой скорейшего выздоровления и стабилизации самочувствия. По словам Разина, медики в кардиологическом центре отлично себя зарекомендовали, ввиду чего под их присмотром здоровью певицы ничего не угрожает. Также он подчеркнул, что сейчас самым важным является состояние Булановой, и призвал поклонников не распространять слухи, не соответствующие действительности.