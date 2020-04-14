Путин о коронавирусе: «России для победы нужны экстраординарные меры»





Путин считает важным объединить усилия всего международного сообщества для противостояния пандемии. Россия готова сделать свой вклад и начать делиться опытом с другими странами.РФ выделила на борьбу с COVID-19 огромные суммы, но ситуация продолжает ухудшаться. Число тяжелых больных растет. При таком раскладе скоро придется задействовать средства Минобороны.Согласно ресурсу стопкоронавирус.рф, к 14 апреля выявлено более 21 тысяч инфицированных россиян. Прирост за сутки составил 2774, в том числе 1489 случаев диагностированы в Москве.