Путин о коронавирусе: «России для победы нужны экстраординарные меры»
России для победы над коронавирусом пора внедрять экстраординарные меры. Своим видением ситуации президент Владимир Путин поделился во время выступления на саммите ЕАЭС.
Путин считает важным объединить усилия всего международного сообщества для противостояния пандемии. Россия готова сделать свой вклад и начать делиться опытом с другими странами.
РФ выделила на борьбу с COVID-19 огромные суммы, но ситуация продолжает ухудшаться. Число тяжелых больных растет. При таком раскладе скоро придется задействовать средства Минобороны.
Согласно ресурсу стопкоронавирус.рф, к 14 апреля выявлено более 21 тысяч инфицированных россиян. Прирост за сутки составил 2774, в том числе 1489 случаев диагностированы в Москве.
Путин считает важным объединить усилия всего международного сообщества для противостояния пандемии. Россия готова сделать свой вклад и начать делиться опытом с другими странами.
РФ выделила на борьбу с COVID-19 огромные суммы, но ситуация продолжает ухудшаться. Число тяжелых больных растет. При таком раскладе скоро придется задействовать средства Минобороны.
Согласно ресурсу стопкоронавирус.рф, к 14 апреля выявлено более 21 тысяч инфицированных россиян. Прирост за сутки составил 2774, в том числе 1489 случаев диагностированы в Москве.