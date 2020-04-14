Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской столице





Ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал в своем комментарии о создании в структуре университета Института содержания, методов и технологий образования, который будет помогать учителям мегаполиса. В то же время Мосметодцентр провел презентацию нового ресурса для школьных преподавателей мегаполиса — Классный руководитель Online. По словам руководителя Мосметодцентра Андрея Зинина, этот ресурс содержит все современные решения для эффективной организации онлайн классных часов.Добавим, что в условиях самоизоляции москвичи могут получить госуслуги в дистанционном режиме. Для этих целей им предлагается зарегистрироваться на городском портале «Мос.ру», на котором представлено свыше 360 услуг и сервисов.