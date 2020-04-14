Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской столице
На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией в российской столице свыше 50000 местных учителей проводят онлайн-уроки. Каждый из них оснащен высокопроизводительным служебным ноутбуком, что позволяет эффективно выходить на связь с учениками прямо из дома. Отмечается, что учащиеся принимают участие в онлайн-занятиях, ведут подготовку к заключительному этапу ВсОШ и пр.
Ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал в своем комментарии о создании в структуре университета Института содержания, методов и технологий образования, который будет помогать учителям мегаполиса. В то же время Мосметодцентр провел презентацию нового ресурса для школьных преподавателей мегаполиса — Классный руководитель Online. По словам руководителя Мосметодцентра Андрея Зинина, этот ресурс содержит все современные решения для эффективной организации онлайн классных часов.
Добавим, что в условиях самоизоляции москвичи могут получить госуслуги в дистанционном режиме. Для этих целей им предлагается зарегистрироваться на городском портале «Мос.ру», на котором представлено свыше 360 услуг и сервисов.
Ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал в своем комментарии о создании в структуре университета Института содержания, методов и технологий образования, который будет помогать учителям мегаполиса. В то же время Мосметодцентр провел презентацию нового ресурса для школьных преподавателей мегаполиса — Классный руководитель Online. По словам руководителя Мосметодцентра Андрея Зинина, этот ресурс содержит все современные решения для эффективной организации онлайн классных часов.
Добавим, что в условиях самоизоляции москвичи могут получить госуслуги в дистанционном режиме. Для этих целей им предлагается зарегистрироваться на городском портале «Мос.ру», на котором представлено свыше 360 услуг и сервисов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:12