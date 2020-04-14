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Российские режиссеры о жизни после коронавируса: «Многие кинотеатры закроются»

Российские режиссеры рассказали о жизни после окончания пандемии коронавируса. Заболевание привело не только к человеческим смертям, но и к краху экономики.
Российские режиссеры о жизни после коронавируса: «Многие кинотеатры закроются»

Сергей Урсуляк верит, что после окончания «кошмара» жизнь вернется в привычное русло. Кинематограф понесет убытки, но сможет быстро встать «с колен». Оптимистичный прогноз сбудется, если люди не начнут бояться общественных мест. В новых фильмах теме коронавируса режиссеры уделят много внимания.

Клим Шипенко боится, что россияне привыкнут к просмотру фильмов в интернете, но скоро онлайн-ресурсы перестанут обновляться из-за отсутствия денег. Актеры потеряют доход из-за простоя, а новые проекты снимать будет не на что. Многие кинотеатры не выдержат и закроются.

Светлана Дружинина пожаловалась на отмену кинофестивалей. Каждое мероприятие имеет своих фанатов, зрителей и даже время жизни, поэтому удар по отрасли нанесен серьезный. Режиссер надеется, что коронавирус закончится до открытия «Вече». Фестиваль должен пройти в сентябре, передает «Телепрограмма».

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:50

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