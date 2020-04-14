Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский: "Борьба с COVID-19 может продлиться минимум год"





Лукаш Шумовский отметил, людям по всему миру придётся забыть этим летом о тёплом море и песочных пляжах, поскольку не существует лабораторных подтверждений тому, что пандемия коронавируса может закончиться, когда столбик термометра покажет больше 28-35 градусов.Министр сообщил, вирус можно обнаружить даже в странах, где высокая солнечная активность и температура стабильно высокая. «На данный момент нет уверенности в том, что в июне и июле он исчезнет. Нам придётся бороться с ним как минимум год», — объяснил Шумовский. На вопрос о том, будут ли действовать летние лагеря для детей, политик ответил, что предположительно нет. Об этом сообщает «Рамблер.Новости».