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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский: "Борьба с COVID-19 может продлиться минимум год"

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил, что пандемия COVID-19 не закончиться с приходом лета. По его словам, на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться минимум год.

Лукаш Шумовский отметил, людям по всему миру придётся забыть этим летом о тёплом море и песочных пляжах, поскольку не существует лабораторных подтверждений тому, что пандемия коронавируса может закончиться, когда столбик термометра покажет больше 28-35 градусов.

Министр сообщил, вирус можно обнаружить даже в странах, где высокая солнечная активность и температура стабильно высокая. «На данный момент нет уверенности в том, что в июне и июле он исчезнет. Нам придётся бороться с ним как минимум год», — объяснил Шумовский. На вопрос о том, будут ли действовать летние лагеря для детей, политик ответил, что предположительно нет. Об этом сообщает «Рамблер.Новости».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:43

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