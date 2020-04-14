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Алена Савкина покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного мужчину

Алена Савкина заявила, что готова покинуть «Дом-2». При этом участница реалити-шоу сообщила, что сделает это, если до конца года не найдет достойного мужчину.
Алена Савкина покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного мужчину

Алена Савкина часто ведет себя недостойно и из-за этого подвергается постоянной критике со стороны хейтеров. Недруги с нетерпением ждут, когда младшая сестра Ольги Рапунцель покинет проект, и постоянно ее об этот спрашивают. Недавно участница «Дом-2» решила ответить недоброжелателям. Она заявила, что готова уйти за периметр, но при этом Алена Савкина выдвинула одно условие. Девушка заявила, что случится это, если она до конца года не найдет достойного мужчину. При этом участница реалити-шоу говорит о том, что может еще не раз ошибиться в выборе второй половинки, хотя готова на любые жертвы ради любви.

Пользователи Сети не верят словам Алены Савкиной. Некоторые считает, что девушка, как и ее старшая сестра Ольга Рапунцель, никогда самостоятельно не покинет проект. Также зрители «Дом-2» уверены, с испорченной репутацией участница проекта не найдет нормального мужчину.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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