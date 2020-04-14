"Маленькая Италия в США": Жанна Бадоева побывала на вилле, где убили Версаче
Жанна Бадоева рассказала о путешествии в Майами и экскурсии по вилле, где убили Джанни Версаче. По словам телеведущей, Villa Casa Casuarina выглядит, как «маленькая Италия» в США.
Бадоева отметила, что вилла выполнена в уникальном стиле, создающем особую атмосферу. В Villa Casa Casuarina останавливались многие мировые знаменитости, среди которых были Джанни Версаче и Антонио Д’Амико. Номера, в которых они жили, продолжают сдавать, но по немного увеличенной стоимости.
Телеведущая также рассказала, что в марте до начала самоизоляции ей удалось попутешествовать по миру. На 8 марта она отправилась в Будапешт, после чего вернулась к работе.
Бадоева отметила, что вилла выполнена в уникальном стиле, создающем особую атмосферу. В Villa Casa Casuarina останавливались многие мировые знаменитости, среди которых были Джанни Версаче и Антонио Д’Амико. Номера, в которых они жили, продолжают сдавать, но по немного увеличенной стоимости.
«На место убийства Версаче посмотреть не удалось, так как номер был занят. Апартаменты Антонио Д’Амико мы посетили. Они выглядят действительно впечатляюще. Думаю, что не для каждого президента в отеле делают такой номер. Сама Villa Casa Casuarina покорила съемочную группу с первого взгляда. Мы не могли поверить, что тут произошло трагическое убийство легендарного мэтра», - рассказала Бадоева на странице в Instagram под опубликованным фото с Майами.
Телеведущая также рассказала, что в марте до начала самоизоляции ей удалось попутешествовать по миру. На 8 марта она отправилась в Будапешт, после чего вернулась к работе.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:00