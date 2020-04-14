Фитнес-эксперт Эдуард Каневский разоблачил онлайн-тренеров по похудению на дому

«Если блогер занимается с клиентом по видеосвязи, то видит его недочеты и вносит коррективы. Когда занятие проходит в группе, охватить всех невозможно, а значит эффект снижается. В этом случае возрастает риск получения травмы. Многие тренеры подают информацию некорректно, допустим, зачем человеку изучать анатомическое строение? Если вы хотите записаться на курс, сначала спросите, какое образование у его автора. Среди предложенных кандидатов я вижу любительниц, накручивать подписчиков», - рассказал Каневский.





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