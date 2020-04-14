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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский разоблачил онлайн-тренеров по похудению на дому

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский разоблачил онлайн-тренеров, обещающих своим клиентам похудеть на дому. Услуга стала востребована после введения режима самоизоляции.
Фитнес-эксперт Эдуард Каневский разоблачил онлайн-тренеров по похудению на дому

Анастасия Давлетова до пандемии проводила тренировки в необычных местах, например, на Бали. Сейчас она учит подписчиц подсчитывать калории, следить за соотношением углеводов, жиров и белков. Ее курс «Супер сушка» стал активно продаваться.

Мария Русакова много лет тренируется дома. С 20 апреля она проводит ЗОЖ-марафон, участники которого получат программу упражнений и меню на месяц. Стоит такой курс 2500 рублей.

Анна Кукурина, являющаяся чемпионкой по пауэрлифтингу, владеет собственным тренажерным залом и ведет авторские занятия на YouTube. Спортсменка считает, что сильной женщины не должно быть мало.

Ирина Брехт беспощадно разрушает мифы о похудение. В ее Instagram полно советов, позволяющих сбросить вес и подкачать ягодицы.
«Если блогер занимается с клиентом по видеосвязи, то видит его недочеты и вносит коррективы. Когда занятие проходит в группе, охватить всех невозможно, а значит эффект снижается. В этом случае возрастает риск получения травмы. Многие тренеры подают информацию некорректно, допустим, зачем человеку изучать анатомическое строение? Если вы хотите записаться на курс, сначала спросите, какое образование у его автора. Среди предложенных кандидатов я вижу любительниц, накручивать подписчиков», - рассказал Каневский.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:13

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