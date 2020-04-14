"Для близких наш отъезд был трагедией": Актриса Елена Соловей рассказала о причине переезда в США
Актриса Елена Соловей во время эфира программы «Судьба человека» рассказала, почему приняла решение покинуть Россию и переехать с супругом и детьми в США. Согласно утверждению артистки, на это её натолкнула нестабильная ситуация в стране в 80-х годах.
Елена Соловей рассказала, что в 80-е годы были очень тревожными. Решение о переезде в США принималось совместно с супругом Юрием Пугачем. «В современных реалиях это может прозвучать страшно, но решение было принято не сразу. Я долго не решалась на это. Однако у нас не было другого выбора, поскольку дочь окончила школу, а сыну на тот момент было 15 лет». Артистка сообщила, в то не простое время вокруг царила безнадежность и она не была уверена в счастливом будущем для своих детей.
«Большинство математиков и физиков тогда переехали за границу. Дочь Ира сразу пошла учиться, Павла в школу определили», — рассказала актриса. Она также отметила, что у мужа также получилось найти работу в США. Его пригласили на ювелирную фабрику, где трудились художники, приехавшие в Нью-Йорк из СССР. Артистка, в свою очередь, работала на радио, так как была уверена, в Советском Союзе на актерской карьере можно поставить крест. Коллегам о своём переезде она не стала сообщать. «Мне пришлось уйти из театра за год до отъезда. Близкие слишком сильно волновались о нас и переживали по поводу отъезда», — сообщила Елена Соловей.
Елена Соловей рассказала, что в 80-е годы были очень тревожными. Решение о переезде в США принималось совместно с супругом Юрием Пугачем. «В современных реалиях это может прозвучать страшно, но решение было принято не сразу. Я долго не решалась на это. Однако у нас не было другого выбора, поскольку дочь окончила школу, а сыну на тот момент было 15 лет». Артистка сообщила, в то не простое время вокруг царила безнадежность и она не была уверена в счастливом будущем для своих детей.
«Большинство математиков и физиков тогда переехали за границу. Дочь Ира сразу пошла учиться, Павла в школу определили», — рассказала актриса. Она также отметила, что у мужа также получилось найти работу в США. Его пригласили на ювелирную фабрику, где трудились художники, приехавшие в Нью-Йорк из СССР. Артистка, в свою очередь, работала на радио, так как была уверена, в Советском Союзе на актерской карьере можно поставить крест. Коллегам о своём переезде она не стала сообщать. «Мне пришлось уйти из театра за год до отъезда. Близкие слишком сильно волновались о нас и переживали по поводу отъезда», — сообщила Елена Соловей.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:04