"Для близких наш отъезд был трагедией": Актриса Елена Соловей рассказала о причине переезда в США





Елена Соловей рассказала, что в 80-е годы были очень тревожными. Решение о переезде в США принималось совместно с супругом Юрием Пугачем. «В современных реалиях это может прозвучать страшно, но решение было принято не сразу. Я долго не решалась на это. Однако у нас не было другого выбора, поскольку дочь окончила школу, а сыну на тот момент было 15 лет». Артистка сообщила, в то не простое время вокруг царила безнадежность и она не была уверена в счастливом будущем для своих детей.— рассказала актриса. Она также отметила, что у мужа также получилось найти работу в США. Его пригласили на ювелирную фабрику, где трудились художники, приехавшие в Нью-Йорк из СССР. Артистка, в свою очередь, работала на радио, так как была уверена, в Советском Союзе на актерской карьере можно поставить крест. Коллегам о своём переезде она не стала сообщать.— сообщила Елена Соловей.