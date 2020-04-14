Ольга Бузова показала, как будет выглядеть их с Давидом Манукяном дочь





Ольга Бузова заинтриговала подписчиков, опубликовав коллаж из нескольких фото. На кадрах запечатлены она, Давид Манукян и девочка в возрасте 5 лет. В комментарии знаменитая певица написала, что у нее с возлюбленным будет ребёнок. Потом исполнительница добавила, что когда-нибудь точно будет. Телеведущая очень рада, что с помощью современных технологий она может посмотреть сама и показать фанатам, как будет выглядеть их с Давидом Манукяном дочь.Преданные поклонники пришли в восторг от публикации знаменитости. Фанаты попросили Ольгу Бузову показать, как будет выглядеть ее с Давидом Манукяном сын. Многие отметили, что девочка на фото больше похожа на телеведущую, чем на блогера. За несколько минут публикация исполнительницы в соцсети набрала более 100 000 отметок "Мне нравится".