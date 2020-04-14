Валентина Рубцова о Ларисе Барановой: "Счастье, что в моей жизни есть человек, с которым я могу дурачиться бесконечно"

Сегодня актриса из сериала "Универ" и "СашаТаня" Лариса Баранова празднует свой 38 день рождения. Валентина Рубцова одна из первых поздравила коллегу с праздником. Актриса опубликовала коллаж из совместных фото с именинницей. В комментарии знаменитость написала, что считает Ларису Баранову невероятной, уникальной, фееричной и фантастически талантливой личностью, а также человеком с большой внутренней силой. Валентина Рубцова рада, что в жизни присутствует человек, с которым она может дурачиться бесконечно.Актриса пожелала своей коллеге по съемочной площадке здоровья, бесконечного счастья и отметила, что с большим нетерпением ждёт встречи с именинницей. Подписчики присоединились к поздравлениям Валентины Рубцовой и пожелали Ларисе Барановой удачи в жизни и творчестве, женского счастья и успеха.