Россияне встречают Великий вторник: Что нельзя делать во второй день Страстной недели





В Великий вторник православные вспоминают страдания Иисуса Христа. В этот день важно выполнить все работы, имеющие отношение к одежде: глажка, пошив, стирка. Хозяйки могут подготовить наряды для воскресной службы и закупить продукты к праздничному столу.Сегодня верующие во время службы могут молить Бога о здоровье для родных. Если не получается посетить церковь, разрешено обратиться к Всевышнему дома, стоя перед иконами. Подобное послабление особенно актуально на фоне объявленной самоизоляции. Под запрет попадают танцы, песни, увеселительные мероприятия, употребление спиртных напитков, нецензурная брань, клевета, ссоры.