Врачи описали тип кашля при раке легких
Врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании описали тип кашля, характерный для рака легких. Заболевание чаще выявляется на поздней стадии, когда лечение становится бессмысленным.
Рак легких обычно поражает курильщиков, но люди, ведущие здоровый образ жизни, от него тоже не застрахованы. Одним из первых симптомов развития онкологии должен стать не проходящий в течение нескольких недель влажный кашель. В ночное время больной не может спать из-за обильного отхождения мокроты. При этом средства от кашля облегчения не приносят.
На рак легких могут указывать хрипы, боли в груди, кровь в мокроте, слабость, апатия, незначительный рост температуры, потеря веса. При наличии любого симптома стоит незамедлительно нанести визит лечащему врачу, который назначит нужные обследования.
Рак легких обычно поражает курильщиков, но люди, ведущие здоровый образ жизни, от него тоже не застрахованы. Одним из первых симптомов развития онкологии должен стать не проходящий в течение нескольких недель влажный кашель. В ночное время больной не может спать из-за обильного отхождения мокроты. При этом средства от кашля облегчения не приносят.
На рак легких могут указывать хрипы, боли в груди, кровь в мокроте, слабость, апатия, незначительный рост температуры, потеря веса. При наличии любого симптома стоит незамедлительно нанести визит лечащему врачу, который назначит нужные обследования.