Наташа Королева о Дне Победы: "Передавать эту память следующим поколениям – наш священный долг"

Наташа Королева написала, что День Победы – один из немногих праздников, который действительно объединяет всю страну. Певица рассказала, что один ее дедушка прошел всю войну и дошёл до Берлина. В честь второго родственника, погибшего в 1944 году под Кёнигсбергом, знаменитость назвала сына Архипом. Наташа Королева отметила, что в России проходит акция "Сад памяти", цель которой увековечить подвиг героев. Организаторы планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о людях, погибших в годы войны, но из-за эпидемии коронавируса массовые акции были перенесены.При этом Наташа Королева уверена, что люди могут поддержать инициативу, рассказывая о своих героях в социальных сетях. Пользователи Сети начали рассказывать истории своих родственников, которые участвовали в войне и пообещали присоединиться к акции.