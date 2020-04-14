В ВС России коронавирус обнаружен у трех человек
В ВС России коронавирус подтвержден у трех человек. Данные о положительных тестах переданы правительству еще в конце марта.
Инсайдер рассказал, что Минобороны начало тестировать военных после ввоза коронавируса в Россию. 133 человека контактировали с инфицированными, поэтому находятся под медицинским наблюдением. Эпидемиологическая обстановка в ВС оценивается, как неустойчивая.
26-летний заболевший прапорщик стабилен и лечится в домашних условиях. Полковник госпитализирован в Коммунарку, а мичман с Северного флота в одну из подготовленных для приема коронавирусных больных клинику, передает «Рамблер».
Напомним, вчера Владимир Путин на совещании обсудил эпидемиологическую обстановку в РФ.
Инсайдер рассказал, что Минобороны начало тестировать военных после ввоза коронавируса в Россию. 133 человека контактировали с инфицированными, поэтому находятся под медицинским наблюдением. Эпидемиологическая обстановка в ВС оценивается, как неустойчивая.
26-летний заболевший прапорщик стабилен и лечится в домашних условиях. Полковник госпитализирован в Коммунарку, а мичман с Северного флота в одну из подготовленных для приема коронавирусных больных клинику, передает «Рамблер».
Напомним, вчера Владимир Путин на совещании обсудил эпидемиологическую обстановку в РФ.