АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

NASA обнаружило на Марсе рельеф дракона

NASA во время очередной космической миссии обнаружило огромный рельеф дракона, «разместившегося» на Марсе. Снимки, переданные на Землю камерой HiRISE, доступны на сайте Университета Аризоны.
NASA обнаружило на Марсе рельеф дракона

Ученые рассматривали фотографии. Перевернув один из кадров, они обратили внимание на часть территории, внешне напоминающую китайского дракона. Среди публикаций есть изображения небольших долин, отличающихся светлыми оттенками. Возможно, в этих местах почва подвержена эрозии.

На фото можно заметить район Melas Chasmas, являющийся частью системы каньонов Valles Marineri. Ученые полагают, что данная местность могла сформироваться под влиянием ветра и влаги.

Ранее астрофизик назвал примерную дату начала колонизации Марса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин о коронавирусе: «России для победы нужны экстраординарные…
Валентина Рубцова о Ларисе Барановой: "Счастье, что в моей жизни есть человек, с которым я могу дурачиться…
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский: "Борьба с COVID-19 может продлиться минимум…
Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам…
NASA обнаружило на Марсе рельеф…
Алена Савкина покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного…
В ВС России коронавирус обнаружен у трех…
Ольга Бузова показала, как будет выглядеть их с Давидом Манукяном…
Ученые назвали профессии, которые могут привести мужчин к…
"Для близких наш отъезд был трагедией": Актриса Елена Соловей рассказала о причине переезда в…
Россияне встречают Великий вторник: Что нельзя делать во второй день Страстной…
Наташа Королева о Дне Победы: "Передавать эту память следующим поколениям – наш священный…
Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную…
"Сяду я с сегодняшнего дня на кефирчик": Яна Рудковская боится поправиться на…
Специалисты аналитического центра НАФИ назвали характеристики идеального…
«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу…
В РПЦ рассказали, как освятить куличи в домашних…
Ольга Гажиенко о сыне Кирилле в день рождения: «И в 7, и в 27, и в 47 буду бесконечно любить…
Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через…
Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской…
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со…
Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в…
Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным…
Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и…
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности…
В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из…
«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну…
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов…
Просмотреть все новости