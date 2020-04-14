NASA обнаружило на Марсе рельеф дракона
NASA во время очередной космической миссии обнаружило огромный рельеф дракона, «разместившегося» на Марсе. Снимки, переданные на Землю камерой HiRISE, доступны на сайте Университета Аризоны.
Ученые рассматривали фотографии. Перевернув один из кадров, они обратили внимание на часть территории, внешне напоминающую китайского дракона. Среди публикаций есть изображения небольших долин, отличающихся светлыми оттенками. Возможно, в этих местах почва подвержена эрозии.
На фото можно заметить район Melas Chasmas, являющийся частью системы каньонов Valles Marineri. Ученые полагают, что данная местность могла сформироваться под влиянием ветра и влаги.
Ранее астрофизик назвал примерную дату начала колонизации Марса.
Ученые рассматривали фотографии. Перевернув один из кадров, они обратили внимание на часть территории, внешне напоминающую китайского дракона. Среди публикаций есть изображения небольших долин, отличающихся светлыми оттенками. Возможно, в этих местах почва подвержена эрозии.
На фото можно заметить район Melas Chasmas, являющийся частью системы каньонов Valles Marineri. Ученые полагают, что данная местность могла сформироваться под влиянием ветра и влаги.
Ранее астрофизик назвал примерную дату начала колонизации Марса.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:30