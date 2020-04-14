АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам матери

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что никогда не пойдет по стопам матери. У молодой особы есть актерские таланты, но из-за низкой самооценки она не сможет работать в шоу-бизнесе или кинематографе.
Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам матери

Лариса Гузеева во время самоизоляции стала чаще общаться с фанатами в социальных сетях. Нередко телеведущая затрагивает тему семейных отношений, приводя в пример собственную дочь Ольгу Бухарову. В настоящее время она учится на филолога, но не перестает экспериментировать в творческих направлениях.
«Для меня артисты всегда были некими небожителями с другой планеты. Я сама мечтала ворваться в кино, но нашла себя в другой отрасли. Оля часто общается с Ларисой Удовиченко, которая является для нее примером для подражания. Она не видит в ней ничего особенного, просто называя тетей. Возможно, у нее отсутствует та самая жилка, отвечающая за актерское мастерство», - рассказала Гузеева.

Ольга Бухарова решила ответить на высказывание матери и подчеркнула, что имеет низкую самооценку. По ее словам, практика в домашних театральных постановках не дает возможности реализоваться, как актеру. На перевоплощения Бухаровой смотрят только родственники и друзья, но на публике она будет вести себя более стеснительно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин о коронавирусе: «России для победы нужны экстраординарные…
Валентина Рубцова о Ларисе Барановой: "Счастье, что в моей жизни есть человек, с которым я могу дурачиться…
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский: "Борьба с COVID-19 может продлиться минимум…
Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам…
NASA обнаружило на Марсе рельеф…
Алена Савкина покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного…
В ВС России коронавирус обнаружен у трех…
Ольга Бузова показала, как будет выглядеть их с Давидом Манукяном…
Ученые назвали профессии, которые могут привести мужчин к…
"Для близких наш отъезд был трагедией": Актриса Елена Соловей рассказала о причине переезда в…
Россияне встречают Великий вторник: Что нельзя делать во второй день Страстной…
Наташа Королева о Дне Победы: "Передавать эту память следующим поколениям – наш священный…
Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную…
"Сяду я с сегодняшнего дня на кефирчик": Яна Рудковская боится поправиться на…
Специалисты аналитического центра НАФИ назвали характеристики идеального…
«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу…
В РПЦ рассказали, как освятить куличи в домашних…
Ольга Гажиенко о сыне Кирилле в день рождения: «И в 7, и в 27, и в 47 буду бесконечно любить…
Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через…
Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской…
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со…
Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в…
Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным…
Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и…
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности…
В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из…
«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну…
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов…
Просмотреть все новости