Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам матери

«Для меня артисты всегда были некими небожителями с другой планеты. Я сама мечтала ворваться в кино, но нашла себя в другой отрасли. Оля часто общается с Ларисой Удовиченко, которая является для нее примером для подражания. Она не видит в ней ничего особенного, просто называя тетей. Возможно, у нее отсутствует та самая жилка, отвечающая за актерское мастерство», - рассказала Гузеева.





Лариса Гузеева во время самоизоляции стала чаще общаться с фанатами в социальных сетях. Нередко телеведущая затрагивает тему семейных отношений, приводя в пример собственную дочь Ольгу Бухарову. В настоящее время она учится на филолога, но не перестает экспериментировать в творческих направлениях.Ольга Бухарова решила ответить на высказывание матери и подчеркнула, что имеет низкую самооценку. По ее словам, практика в домашних театральных постановках не дает возможности реализоваться, как актеру. На перевоплощения Бухаровой смотрят только родственники и друзья, но на публике она будет вести себя более стеснительно.