"Сяду я с сегодняшнего дня на кефирчик": Яна Рудковская боится поправиться на карантине

Яна Рудковская опубликовала несколько фотографий с пышным букетом пионов. В комментарии знаменитость рассказала, что сделала себе макияж и красиво уложила волосы. Она отметила, что в социальной сети обязательно надо быть в форме, поскольку недоброжелатели сразу заметят любые изменения и начнут критиковать. Яна Рудковская отметила, что самое главное - не поправится. Продюсер написала: "Нечего на карантине расслабляться, надо всегда быть в форме, а лучше похудеть, сяду ка я с сегодняшнего дня на кефирчик".В конце публикации Яна Рудковская спросила у подписчиков, кто из них сейчас сидит на диете. Знаменитости интересно, много ли людей думают как она, или на карантине вообще никто не следит за собой. Фанаты написали, что нужно худеть для себя, а не для хейтеров, поскольку им всегда будет что-то не нравиться. Многие отметили, что пока просто отдыхают и не думают о такой проблеме.