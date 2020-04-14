Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную батарею





Основой для смартфона станет чип Unisoc SC9863, устанавливаемый вместе с графическим ускорителем PowerVR IMG8322. Информация об объеме ОЗУ в устройства пока отсутствует. В конце марта текущего года смартфон был замечен в базе Google Play, что говорит об использовании в нем операционной системы Android. По данным источников в Lenovo, модель A7 получит аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Благодаря адаптивной оболочке ОС батарея обеспечит до 2 недель работы в режиме ожидания.На передней панели смартфона разместится дисплей на 6,09 дюйма. В верхней части появится вырез для фронтальной камеры и переговорного динамика. На ранних концептах Lenovo A7 можно было заметить, что экран имеет практически безрамочный форм-фактор, за исключением небольшой полоски в нижней части. Основная камера смартфона получила разрешение в 13 мегапикселей.Точная информация о стоимости Lenovo A7 пока отсутствует, но инсайдеры в компании сообщают, что она не будет превышать 150 долларов. В продаже должны появиться две цветовые вариации смартфона – синяя и черная. По предварительным данным, устройство поступит на рынок уже в мае текущего года.