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Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную батарею

Смартфон Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемный аккумулятор. Устройство, готовящееся к релизу, будет относиться к бюджетному ценовому сегменту.
Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную батарею

Основой для смартфона станет чип Unisoc SC9863, устанавливаемый вместе с графическим ускорителем PowerVR IMG8322. Информация об объеме ОЗУ в устройства пока отсутствует. В конце марта текущего года смартфон был замечен в базе Google Play, что говорит об использовании в нем операционной системы Android. По данным источников в Lenovo, модель A7 получит аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Благодаря адаптивной оболочке ОС батарея обеспечит до 2 недель работы в режиме ожидания.

На передней панели смартфона разместится дисплей на 6,09 дюйма. В верхней части появится вырез для фронтальной камеры и переговорного динамика. На ранних концептах Lenovo A7 можно было заметить, что экран имеет практически безрамочный форм-фактор, за исключением небольшой полоски в нижней части. Основная камера смартфона получила разрешение в 13 мегапикселей.

Точная информация о стоимости Lenovo A7 пока отсутствует, но инсайдеры в компании сообщают, что она не будет превышать 150 долларов. В продаже должны появиться две цветовые вариации смартфона – синяя и черная. По предварительным данным, устройство поступит на рынок уже в мае текущего года.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:50

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