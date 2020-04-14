«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу коронавируса

«Наивные, простые люди не могут поверить в пандемию бесстыдства, но я эту фабрику фейков знаю изнутри. Журналисты и меня просили распространять недостоверную информацию», - признался Джигурда.





Джигурду попросили на своей странице сообщить фанатам о положительном результате теста на COVID-19 у Марины Анисиной. Певец отказался врать, а через несколько дней увидел, как его многочисленные коллеги пишут, как подхватили «заразу».Фолловеры разделились на два лагеря. Первая группа считает истерию вокруг коронавируса выдумкой, вторая призвала народ одуматься и посмотреть, сколько человек по всему миру оплакивают умерших родственников.