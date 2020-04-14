АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу коронавируса

Никита Джигурда высказал свое мнение по поводу коронавируса. Бард намекнул, что российские звезды и пресса врут о заражении. Соответствующий пост знаменитость разместил в Instagram.
«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу коронавируса

Джигурду попросили на своей странице сообщить фанатам о положительном результате теста на COVID-19 у Марины Анисиной. Певец отказался врать, а через несколько дней увидел, как его многочисленные коллеги пишут, как подхватили «заразу».
«Наивные, простые люди не могут поверить в пандемию бесстыдства, но я эту фабрику фейков знаю изнутри. Журналисты и меня просили распространять недостоверную информацию», - признался Джигурда.

Фолловеры разделились на два лагеря. Первая группа считает истерию вокруг коронавируса выдумкой, вторая призвала народ одуматься и посмотреть, сколько человек по всему миру оплакивают умерших родственников.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин о коронавирусе: «России для победы нужны экстраординарные…
Валентина Рубцова о Ларисе Барановой: "Счастье, что в моей жизни есть человек, с которым я могу дурачиться…
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский: "Борьба с COVID-19 может продлиться минимум…
Дочь Ларисы Гузеевой никогда не пойдет по стопам…
NASA обнаружило на Марсе рельеф…
Алена Савкина покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного…
В ВС России коронавирус обнаружен у трех…
Ольга Бузова показала, как будет выглядеть их с Давидом Манукяном…
Ученые назвали профессии, которые могут привести мужчин к…
"Для близких наш отъезд был трагедией": Актриса Елена Соловей рассказала о причине переезда в…
Россияне встречают Великий вторник: Что нельзя делать во второй день Страстной…
Наташа Королева о Дне Победы: "Передавать эту память следующим поколениям – наш священный…
Lenovo A7 получит процессор Unisoc и съемную…
"Сяду я с сегодняшнего дня на кефирчик": Яна Рудковская боится поправиться на…
Специалисты аналитического центра НАФИ назвали характеристики идеального…
«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу…
В РПЦ рассказали, как освятить куличи в домашних…
Ольга Гажиенко о сыне Кирилле в день рождения: «И в 7, и в 27, и в 47 буду бесконечно любить…
Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через…
Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской…
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со…
Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в…
Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным…
Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и…
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности…
В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из…
«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну…
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов…
Просмотреть все новости