«Пандемия бесстыдства»: Никита Джигурда уличил звезд во лжи по поводу коронавируса
Никита Джигурда высказал свое мнение по поводу коронавируса. Бард намекнул, что российские звезды и пресса врут о заражении. Соответствующий пост знаменитость разместил в Instagram.
Джигурду попросили на своей странице сообщить фанатам о положительном результате теста на COVID-19 у Марины Анисиной. Певец отказался врать, а через несколько дней увидел, как его многочисленные коллеги пишут, как подхватили «заразу».
Фолловеры разделились на два лагеря. Первая группа считает истерию вокруг коронавируса выдумкой, вторая призвала народ одуматься и посмотреть, сколько человек по всему миру оплакивают умерших родственников.
Джигурду попросили на своей странице сообщить фанатам о положительном результате теста на COVID-19 у Марины Анисиной. Певец отказался врать, а через несколько дней увидел, как его многочисленные коллеги пишут, как подхватили «заразу».
«Наивные, простые люди не могут поверить в пандемию бесстыдства, но я эту фабрику фейков знаю изнутри. Журналисты и меня просили распространять недостоверную информацию», - признался Джигурда.
Фолловеры разделились на два лагеря. Первая группа считает истерию вокруг коронавируса выдумкой, вторая призвала народ одуматься и посмотреть, сколько человек по всему миру оплакивают умерших родственников.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:30