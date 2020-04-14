Ученые назвали профессии, которые могут привести мужчин к импотенции





Эксперты из Университета Манчестера рассказали, что проблемы с потенцией чаще всего начинаются у офисных сотрудников, которые проводят в сидячем положении более 8 часов. Важную роль играют физиологические особенности человека. Если офисный сотрудник имеет крупную комплекцию тела, то шанс заработать проблемы с потенцией повышается.На репродуктивной функции также негативно сказываются стрессовые ситуации. Они характерны для работы, на которой человек вынужден постоянно общаться с разными людьми. Специалисты отмечают, что такие проблемы могут появиться у торговых агентов или продавцов-консультантов. На потенции негативно сказывается и неправильный рацион, состоящий из продуктов быстрого приготовления.Ученые рекомендуют скорректировать привычки и стараться компенсировать сидячую работу постоянными нагрузками в свободное время. Особое внимание стоит уделить рациону, который должен состоять из здоровой пищи и продуктов, содержащих все необходимые вещества. Необходимо научиться абстрагироваться от стрессов, а в критических ситуациях быстро успокаиваться. По словам ученых, негативные эмоции и переживания сказываются не только на потенции, но и на работе всего организма.