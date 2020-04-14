Специалисты аналитического центра НАФИ назвали характеристики идеального работодателя





Респондентов, проголосовавших за высокий уровень зарплаты, оказалось 89%. Также идеальный работодатель должен предоставлять возможность карьерного роста и социальный пакет. За это выступило больше половины участников опроса — 55% и 56% соответственно.Приятный климат в коллективе и стабильность компании не менее важна для 50% россиян. Особое внимание стоит уделить тому, что основные характеристики идеального работодателя зависят от пола респондента. к примеру, женщинам важнее социальный пакет и наличие хороших отношений в коллективе. Мужчины предпочитаю выбирать размер компании. Карьерный рост интересует 73% молодых людей в возрасте до 24 лет. Чем старше человек становится, тем меньше его интересует данная характеристика.