Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным коронавирусом
Борис Корчевников осудил медиков, работающих в инфекционных больницах России. Недовольство телеведущего вызвал введенный запрет на посещение больных коронавирусом священников.
Корчевников считает, что нельзя лишать людей религии, возможности получить прощение, облегчить душу. Страх перед распространением инфекции не оправдывает введенный запрет.
Позиция Корчевникова вызвала недоумение у россиян, ведь несколько дней назад он поддержал патриарха, призвавшего прихожан отказаться от посещения храмов в Пасху. Журналист посчитал, что только так можно предотвратить распространение инфекции.
Ранее в Сети появились слухи о заражении Корчевникова COVID-19.
Корчевников считает, что нельзя лишать людей религии, возможности получить прощение, облегчить душу. Страх перед распространением инфекции не оправдывает введенный запрет.
«Лишать умирающего человека главной встречи в жизни – жестоко», - цитирует replyua.net журналиста.
Позиция Корчевникова вызвала недоумение у россиян, ведь несколько дней назад он поддержал патриарха, призвавшего прихожан отказаться от посещения храмов в Пасху. Журналист посчитал, что только так можно предотвратить распространение инфекции.
Ранее в Сети появились слухи о заражении Корчевникова COVID-19.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:04