Ольга Гажиенко о сыне Кирилле в день рождения: «И в 7, и в 27, и в 47 буду бесконечно любить тебя»
Ольга Гажиенко высказалась о своем старшем сыне Кирилле в день его дня рождения. Звезда «Дом-2» в социальной сети Instagram написала, что будет бесконечно любить наследника и в 7, и в 27, и в 47 лет.
Ольга и Илья Гажиенко воспитывают детей Кирилла и Льва. Сегодня старший сын бывших участников «Дом-2» отмечает свой 7 день рождения. Ольга Гажиенко опубликовала фото с празднования. которое проходит дома из-за карантина. Также она показала сюжеты с предыдущих мероприятий в честь дня рождения своего сына. В комментарии звезда «Дом-2» написал, что Кирилл очень быстро вырос и ей не верится, что он уже стал взрослым. Участница хочет, чтобы сын оставался маленьким и всегда с трепетом смотрел на мать.
Ольга Гажиенко добавила, что всегда будет любить своего наследника. Также экс-участница «Дом-2» написала: «И пока тебе всего 7, и ты рядом, мы с папой будем делать всё, чтобы ты был счастлив, а я счастлива быть твоей мамой». Подписчики поздравили Кирилла и пожелали здоровья, успеха, чтобы мальчик всегда радовал своих родителей.
Ольга и Илья Гажиенко воспитывают детей Кирилла и Льва. Сегодня старший сын бывших участников «Дом-2» отмечает свой 7 день рождения. Ольга Гажиенко опубликовала фото с празднования. которое проходит дома из-за карантина. Также она показала сюжеты с предыдущих мероприятий в честь дня рождения своего сына. В комментарии звезда «Дом-2» написал, что Кирилл очень быстро вырос и ей не верится, что он уже стал взрослым. Участница хочет, чтобы сын оставался маленьким и всегда с трепетом смотрел на мать.
Ольга Гажиенко добавила, что всегда будет любить своего наследника. Также экс-участница «Дом-2» написала: «И пока тебе всего 7, и ты рядом, мы с папой будем делать всё, чтобы ты был счастлив, а я счастлива быть твоей мамой». Подписчики поздравили Кирилла и пожелали здоровья, успеха, чтобы мальчик всегда радовал своих родителей.