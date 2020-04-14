Ольга Гажиенко о сыне Кирилле в день рождения: «И в 7, и в 27, и в 47 буду бесконечно любить тебя»

Ольга и Илья Гажиенко воспитывают детей Кирилла и Льва. Сегодня старший сын бывших участников «Дом-2» отмечает свой 7 день рождения. Ольга Гажиенко опубликовала фото с празднования. которое проходит дома из-за карантина. Также она показала сюжеты с предыдущих мероприятий в честь дня рождения своего сына. В комментарии звезда «Дом-2» написал, что Кирилл очень быстро вырос и ей не верится, что он уже стал взрослым. Участница хочет, чтобы сын оставался маленьким и всегда с трепетом смотрел на мать.Ольга Гажиенко добавила, что всегда будет любить своего наследника. Также экс-участница «Дом-2» написала: «И пока тебе всего 7, и ты рядом, мы с папой будем делать всё, чтобы ты был счастлив, а я счастлива быть твоей мамой». Подписчики поздравили Кирилла и пожелали здоровья, успеха, чтобы мальчик всегда радовал своих родителей.