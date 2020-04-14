«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну Навку
Анастасия Заворотнюк, несколько месяцев борющаяся с раком, поздравила Татьяну Навку с днем рождения. Свое 45-летие фигуристка отпраздновала 13 апреля.
Заворотнюк опубликовала в Instagram несколько снимков. На них Навка и Петр Чернышёв запечатлены во время ледового спектакля.
Навка в комментариях поблагодарила Заворотнюк за теплые слова. Фолловеры присоединились к поздравлению, но отдельно пожелали звезде ситкома «Моя прекрасная няня» скорейшего выздоровления и сил для преодоления всех возникающих на ее пути трудностей.
Заворотнюк опубликовала в Instagram несколько снимков. На них Навка и Петр Чернышёв запечатлены во время ледового спектакля.
«Сегодня день рождения отмечает прекрасная и талантливая партнерша моего супруга. Татьяна, желаю тебе любви, благополучия, здоровья, исполнения желаний! Спасибо за дружбу и поддержку!» - написала актриса.
Навка в комментариях поблагодарила Заворотнюк за теплые слова. Фолловеры присоединились к поздравлению, но отдельно пожелали звезде ситкома «Моя прекрасная няня» скорейшего выздоровления и сил для преодоления всех возникающих на ее пути трудностей.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:43