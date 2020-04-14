АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем. По словам музыкального критика, в последнее время его мучают сильные боли, из-за которых приходится страдать.
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со здоровьем

«Во время осмотра медики определили, что у меня пяточная шпора. Пятка начала болеть так, что словами сложно описать. Иногда я неожиданно могу начать хромать. Это просто безумные мучения. Врачи рассказали, что костная и соединительная ткани разрослись, из-за чего образовался небольшой шип. Он периодически попадает в мягкие ткани, что вызывает сильнейшую боль», - отметил Соседов.

По словам музыкального критика, впервые он почувствовал дискомфорт в области стопы в минувшем году. Тогда он решил незамедлительно обратиться за помощью к специалистам, но они сказали, что необходимо делать операцию. В качестве альтернативы медики посоветовали Соседову пользоваться обезболивающими средствами и носить только удобную обувь.
«Иногда боли беспокоят меня даже по ночам. Я люблю гулять по улицам, что могло стать причиной осложнений. В октябре я был в Лондоне, где уделял много времени прогулкам. После этого начались сильные боли. Однажды у меня была назначена деловая встреча в Москве. На нее я еле пришел, так как нога болела невыносимо. Обратно пришлось ехать на такси», - пояснил музыкальный критик.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через…
Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской…
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со…
Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в…
Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным…
Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и…
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности…
В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из…
«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну…
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов…
"Он - моя сила": Дима Билан показал редкие кадры с отцом и…
Соловьев иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в…
Беременная супруга Андрея Черкасова: «Сегодня в срочном порядке едем смотреть…
Changan предложит альтернативу российскому…
Максим Фадеев о похудении: «До идеала осталось около 30…
Эксперты Sohu восхищены фрегатом РФ, способным обезвредить флот НАТО без единого…
Инсайдер Джон Проссер рассекретил сюжет отменённой презентации Apple iPad…
Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные…
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате…
Завод Mercedes-Benz в России возобновил…
Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую…
Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со…
Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый…
Названы вредные для здоровья свойства ароматических…
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей…
Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с…
Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться…
Просмотреть все новости