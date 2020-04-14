"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со здоровьем

«Во время осмотра медики определили, что у меня пяточная шпора. Пятка начала болеть так, что словами сложно описать. Иногда я неожиданно могу начать хромать. Это просто безумные мучения. Врачи рассказали, что костная и соединительная ткани разрослись, из-за чего образовался небольшой шип. Он периодически попадает в мягкие ткани, что вызывает сильнейшую боль», - отметил Соседов.

«Иногда боли беспокоят меня даже по ночам. Я люблю гулять по улицам, что могло стать причиной осложнений. В октябре я был в Лондоне, где уделял много времени прогулкам. После этого начались сильные боли. Однажды у меня была назначена деловая встреча в Москве. На нее я еле пришел, так как нога болела невыносимо. Обратно пришлось ехать на такси», - пояснил музыкальный критик.





По словам музыкального критика, впервые он почувствовал дискомфорт в области стопы в минувшем году. Тогда он решил незамедлительно обратиться за помощью к специалистам, но они сказали, что необходимо делать операцию. В качестве альтернативы медики посоветовали Соседову пользоваться обезболивающими средствами и носить только удобную обувь.