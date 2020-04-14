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В РПЦ рассказали, как освятить куличи в домашних условиях

В РПЦ рассказали, как можно освятить куличи на Пасху в домашних условиях. Это позволит не нарушать режим самоизоляции и не подвергать здоровье опасности.

«Верующие могут получить благословение куличей в домашних условиях. Соответствующее предложение ранее обнародовал патриарх Кирилл, одобривший методику. Для этого достаточно три раза пропеть тропарь Пасхи. После этого необходимо окропить всю пищу святой водой», - рассказали в РПЦ.

Также представители Русской православной церкви отметили, что многие миряне не смогут попасть в храмы, но из-за этого не стоит расстраиваться. Патриарх Кирилл ранее заявлял, что самоизоляцию необходимо соблюдать всем без исключения. Молитвы и освящение блюд для пасхальной трапезы можно провести и дистанционно.

Пасха считается одним из основных праздников у православных христиан. Католики отмечают ее неделей раньше. В России и других странах с преобладающим православным христианством Пасха в текущем году выпадает на 19 апреля. По последним данным, в РФ зафиксировано примерно 21,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. 170 пациентов скончались от COVID-19.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:24

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