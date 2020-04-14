"Он - моя сила": Дима Билан показал редкие кадры с отцом и семьёй
Певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал редкие кадры с отцом и всей семьёй. Поклонники с теплотой приняли уникальный сюжет и отметили, что в современных реалиях очень важно ценить семейные отношения.
Дима Билан после выступления в Большом театре решил посетить своих родных и провел с ними целый день. В подписи к фотографии артист отметил, перед поездкой к семье сдал тест на коронавирус, поскольку заботиться о их здоровье. По словам Билана, ему очень нравится проводить время с близкими, а в комментариях знаменитость сообщил, что отец является для него силой, опорой и поддержкой. Некоторые поклонники заметили на снимке портрет молодого мужчина, которым оказался родитель артиста во время службы в мореходке Батуми (Грузия).
На другой фотографии также можно увидеть маму Нину и сестёр Елену и Анну. Артист призвал своих поклонников беречь своих родных и близких, не игнорировать рекомендации врачей и властей, а также соблюдать режим самоизоляции. Поклонники отметили, что кадр получился очень семейный и тёплым. Они поблагодарили кумира за возможность увидеть всё семью в сборе. «Это первое семейное фото, которое я у вас видела. Родители и все трое детей», «В такие моменты ещё больше ценим свою семью и близких», - прокомментировали фолловеры артиста. Об этом сообщает «Слово и Дело».
Дима Билан после выступления в Большом театре решил посетить своих родных и провел с ними целый день. В подписи к фотографии артист отметил, перед поездкой к семье сдал тест на коронавирус, поскольку заботиться о их здоровье. По словам Билана, ему очень нравится проводить время с близкими, а в комментариях знаменитость сообщил, что отец является для него силой, опорой и поддержкой. Некоторые поклонники заметили на снимке портрет молодого мужчина, которым оказался родитель артиста во время службы в мореходке Батуми (Грузия).
На другой фотографии также можно увидеть маму Нину и сестёр Елену и Анну. Артист призвал своих поклонников беречь своих родных и близких, не игнорировать рекомендации врачей и властей, а также соблюдать режим самоизоляции. Поклонники отметили, что кадр получился очень семейный и тёплым. Они поблагодарили кумира за возможность увидеть всё семью в сборе. «Это первое семейное фото, которое я у вас видела. Родители и все трое детей», «В такие моменты ещё больше ценим свою семью и близких», - прокомментировали фолловеры артиста. Об этом сообщает «Слово и Дело».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30